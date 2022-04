- in attesa del completamento dell’indagine -(foto Ansa), avvenuto dopo la conclusione del match d’andata dei quarti di finale di Conference League di giovedì scorso. Una decisione che il club norvegese e il diretto interessato hanno definito sin da subito “scioccante” e che lo ha portato alla decisione di non presenziare alla conferenza stampa della vigilia.- A supportare la tesi difensiva del Bodo/Glimt, che ha puntato immediatamente il dito contro José Mourinho e i suoi collaboratori sia durante che dopo la partita e che accusa Nuno Santos di aver preso per il collo e aver spinto contro la parete Knutsen prima che questo reagisse con un presunto pugno, ci penseranno i tifosi. In un Olimpico tutto esaurito,che secondo il portale Spleis.noKnutsen dovrà dunque seguire il match dalla tribuna e intanto il quotidiano ingleseIl caso e le versioni fornite dai due club saranno presto analizzate dalla Commissione Disciplinare della Uefa, che deciderà successivamente quali eventuali ulteriori provvedimenti adottare.