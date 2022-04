Ulrik Saltnes, centrocampista del Bodo/Glimt, ha parlato così alla vigilia della sfida con la Roma: “Abbiamo tante persone con noi per la sicurezza, ma non siamo spaventati. Se qualcuno suonerà il clacson metterò i tappi. Abbiamo parlato di quello che è successo, ma ci siamo preparati come al solito, controlliamo quello che possiamo controllare e non vediamo l’ora di giocare, è un’opportunità fantastica e io sono contento di vivere questa esperienza contro la Roma. Siamo qui per divertirci e goderci questo momento. Sono un po’ invidioso di chi può trascorrere la Pasqua qui a Roma. Non abbiamo paura per la sicurezza dei tifosi. Conosco gente che viene qui con i figli, se dovessero sentire che questo clima toglie entusiasmo sarebbe spiacevole”. Poi un messaggio: “Divertitevi, venite alla partita, fate il tifo. Non credo che ci capiterà spessissimo di giocare i quarti di finale in questo stadio”.