Il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, e l'allenatore del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen, sono stati squalificati in via provvisoria dalla Uefa per la partita di ritorno dei quarti di Conference League, in programma giovedì prossimo allo Stadio Olimpico. Lo ha annunciato l'organo di controllo, etica e disciplina UEFA (CEDB). Un provvedimento, fa sapere l'organo di governo del calcio europeo, in attesa della decisione definitiva sul concitato dopo gara giovedì scorso in Norvegia.