Il Bodo non ci sta. Le accuse della Roma relative a un(apparso senza segni al volto a Fiumicino) hanno provocato la reazione del club norvegese che ha fornito la sua versione prima ai media locali poi tramite un comunicato ufficiale. Ecco la traduzione:Noi come piccolo club non possiamo stare con il cappello in mano e accettare un simile comportamento. La Roma sta bombardando i media di falsità, nel tentativo di nascondere il comportamento antisportivo. Glimt sa che c'è un video dell'incidente, che mostra l'attacco a Knutsen da parte di rappresentanti dell'apparato di supporto della Roma. Il club ha visto questo video. Chiediamo che il pubblico abbia accesso a questo video di proprietà della Uefa”.Una presa di posizione durissima che prosegue così: “Knutsen si dice inoltre scioccato dal comportamento riprovevole che la Roma ha avuto in partita. Una comprovata violazione delle regole del gioco è che l'allenatore dei portieri della Roma si è posizionato illegalmente fuori dallo staff tecnico,Il Glimt ne ha informato il quarto arbitro e il delegato UEFA in diverse occasioni. Le denunce non sono state ascoltate e l'allenatore dei portieri della Roma ha potuto continuare il suo comportamento senza ostacoli”. Poi il racconto del post gara di Knutsen:Di solito sono per natura quindi mi allontanerei. In questo caso, sono stato aggredito fisicamente. Mi ha afferrato per il collo e mi ha spinto contro il muro. È naturale che poi ho dovuto difendermi”.Poi la notizia della denuncia.È completamente insostenibile con un tale comportamento. Questa è una provocazione sistematica, una manipolazione e infine l'esercizio della violenza fisica contro Kjetil Knutsen. Siamo fiduciosi che un organismo obiettivo ignorerà le affermazioni errate della squadra allenatrice della Roma, afferma il direttore generale di Glimt”. La Roma potrebbe fare altrettanto, nel frattempo ha informato la Uefa ieri sera.