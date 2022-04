Zbigniew Boniek, ex giocatore della Roma e vicepresidente della UEFA, ha parlato a Il Messaggero:



"Mourinho è l'uomo giusto. Se la Roma arrivasse quarta, sarebbe un miracolo. Se arriverà, come penso, dal 5° al 7° posto bisognerà accettare il verdetto e pensare che il progetto è triennale. Non dimentichiamo però che c'è la Conference League. Sarebbe importante vincerla per proseguire nel processo di crescita".