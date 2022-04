Rischia di non essere della partita tra Bodo/Glimt e Roma Ola Solbakken, profilo del club norvegese di recente accostato ai colori giallorossi e decisivo con 3 gol complessivi alla squadra di Mourinho nella fase a gironi. Stando a quanto riportato dall'emittente satellitare, l'attaccante si avvia al forfait per il match delle 21 di domani, valido per i quarti di finale d'andata della Conference League, a causa di una forte influenza.