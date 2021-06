Lo ha detto il medico della Danimarca, Morten Boesen, in conferenza stampa: "Io non ero vicino, esattamente come voi. Non so cosa sia successo. Non so quanto siamo stati vicini a perderlo, ha avuto un arresto cardiaco e l'abbiamo ripreso utilizzando il defibrillatore, al primo tentativo. Non sappiamo perché si è sentito male. Per questo motivo resta ricoverato al Rigshospitalet, stiamo cercando di capire cosa è successo.".I giocatori - fa sapere l'ufficio stampa della nazionale danese - hanno ricevuto aiuto da psicologi che hanno visitato la squadra all'Hotel Marienlyst. Il direttore sportivo Peter Møller ha aggiunto: "Ognuno ha il suo modo di affrontare quello che è successo, alcuni hanno bisogno di parlare molto. La decisione di giocare? Credo che se ne parlerà molto.La famiglia, gli affetti sono molto più importanti".L’allenatore Kasper Hjulmand ha parlato così: “parlargli. Da domani proveremo a tornare alla normalità, a concentrarci sulle prossime partite. Sono orgoglioso di essere l’allenatore di questa squadra. Il calcio ha messo in mostra il volto migliore.”.