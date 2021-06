Dramma in Danimarca-Finlandia, terza partita dell'Europeo. Poco prima della fine del primo tempo Christian Eriksen, trequartista danese, è crollato a terra dopo aver effettuato un passaggio, svenuto. I medici sono accorsi a praticare un massaggio cardiaco. Terrore in campo, i compagni in lacrime.



in aggiornamento