Jeremie Boga all'Atalanta si è rivelato un flop su tutta la linea: l'esterno ex Sassuolo è stato regalato a Gasperini per rinforzare la batteria dei trequartisti, ma tra infortuni e incomprensioni con il tatticamente rigido allenatore nerazzurro, non è mai scoccata la scintilla con la Dea. A questo punto, immaginarsi un trasferimento nella prossima sessione di mercato non è affatto sbagliato, e a questo sta lavorando il suo nuovo agente, fresco di qualche settimana: Fali Ramadani.



TORNA IN PREMIER? - Il passaggio al Leicester sembrava cosa fatta qualche mese fa, ma il mancato rientro di Praet a Torino ha ostacolato la trattativa e l'ivoriano, scuola Chelsea, è rimasto a Bergamo. Ora le Foxes sono pronte a tornare alla carica, anche se non si tratta della sola squadra interessata. Né l'Inghilterra è l'unica destinazione gradita a Boga e al suo nuovo procuratore.



LA PISTA VIOLA - Ramadani rappresenta anche l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ed è naturale che il link di mercato sia attivo. Di Ramadani sono anche i serbi Jovic e Milenkovic, di Ramadani è Bajrami che la società gigliata ha trattato in estate e probabilmente tornerà presto a trattare. Qualche discorso per Boga è probabile che verrà intavolato, tra un incontro e l'altro. Di certo c'è che il giocatore, insoddisfatto del proprio presente, cerca nuovi sorrisi altrove per tornare quello di Sassuolo.