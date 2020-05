Jeremie Boga si è messo fortemente in mostra quest'anno catturando l'attenzione di diverse squadre, tra le quali ci sono Napoli e Juventus in Italia. Il club di De Laurentiis ha già sondato il territorio per portarlo ai piedi del Vesuvio, ma a quanto pare da Reggio Emilia non sono poi così d'accordo.



L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha infatti teoricamente blindato il giocatore. Queste le sue parole per La Gazzetta dello Sport:



"Boga è cresciuto molto e dobbiamo dare merito al nostro allenatore De Zerbi. È richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Credo che Boga vestirà la maglia del Sassuolo anche il prossimo anno".