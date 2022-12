Checché ne dica il direttore sportivo gigliato Daniele Pradé, che in ogni sortita pubblica smentisce categoricamente qualsiasi possibile interessamento della Fiorentina per il giocatore, Jeremie Boga é a tutti gli effetti un obiettivo di mercato del club gigliato. A conferma di questo da qualche settimana si susseguono voci di una trattativa in via di conclusione tra i Viola e l’Atalanta, società proprietaria del cartellino dell’ivoriano.

Arrivato a Bergamo soltanto 12 mesi fa anche, come avvenuto a Firenze a Cabral, non è riuscito a confermarsi e per questo Gasperini lo avrebbe già messo sul mercato. La Fiorentina, come sottolineato da qualche giorno, é partita in anticipo ma il calciomercato, si sa, può riservare ogni giorno una novità.

E quest’oggi dall’Inghilterra arrivano voci che potrebbero spaventare la Fiorentina è la sua rincorsa all’ex Sassuolo. Secondo quanto riportato questo pomeriggio dal The Sun Boga è finito nel mirino di due club di Premier League. Stiamo parlando del Bournemouth, in cui milita anche l’ex portiere viola Norberto Neto, e del Leicester che secondo quanto riportato potrebbero far partire una vera e propria asta per l’esterno classe ‘97. I viola sono avvisati.