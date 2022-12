La Sampdoria, considerando la probabile partenza di Caputo e l'infortunio di Quagliarella e la degenza di De Luca, è obbligata a rinforzare l'attacco il prima possibile. Di nomi ne circolano tanti per i blucerchiati, ma un aiuto potrebbe arrivare dalla Fiorentina, club che sembra intenzionato a cedere Arthur Cabral.



I viola stanno proponendo a diverse società la punta brasiliana in prestito, e questa sarebbe una formula perfetta per i blucerchiati. La Samp però, scrive Sampnews24.com, dovrà fronteggiare la concorrenza della Cremonese, interessata al calciatore. La decisione finale però molto probabilmente toccherà proprio a Cabral.