Il futuro di Jeremie Boga sarà lontano dal Sassuolo. Sull'esterno d'attacco classe '97 c'è il forte interesse dell'Atalanta con Gasperini che lo chiede da almeno due anni, ma occhio anche alla pista Shakhtar dove in estate è andato il suo ex allenatore Roberto De Zerbi che lo rivorrebbe volentieri in squadra.