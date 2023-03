, 32enne ex calciatore della Roma e del Milan, ma anche e soprattutto del Barcellona dove è stato il primo ad essere chiamato "nuovo Messi",. Di seguito le sue parole in conferenza stampa al Camp Nou, lo stadio che ha ospitato le sue prime prodezze:"Grazie a tutti per essere qui. Voi presenti siete persone molto importanti per me. Ho fatto il provino al Barça quando avevo otto anni e ora, dopo tante esperienze e lezioni di vita, voglio annunciare con orgoglio che la mia fase da calciatore professionista è finita. Sono molto grato per tutto quello che ho vissuto. La vita è fatta di tappe e sento che è arrivato il mio momento. Annuncio che ho deciso di porre fine alla mia carriera"."Queste decisioni non sono facili. Sono stato lontano da casa per 12 anni e a livello professionale mi sento realizzato. Voglio stare vicino alla mia famiglia e godermi un nuovo capitolo. La mia ultima partita sarà con la rappresentativa catalana. Mi farebbe molto piacere: la Federazione sta lavorando per trovare un avversario a inizio giugno"."L'esperienza con Guardiola è stata unica, per il Barcellona e per il calcio. La finale di Copa del Rey a Valencia è stata speciale per me, ma anche vincere la Champions League o il campionato. Andare via è stato doloroso ma era importante chiudere alcune porte e aprirne altre. Mi sento molto realizzato, grato per tutto quello che ho vissuto. Ho giocato per il Barça, ho giocato con grandi giocatori, ho vinto titoli. E ho conosciuto anche altri campionati. È stato fantastico. Tornare in un altro ruolo? Il Barça per me è una famiglia, poter aiutare il club e renderlo più grande mi renderebbe molto felice. Sarebbe un orgoglio"..- "Questa decisione non è arrivata a causa di problemi fisici. Ho avuto tre infortuni ma mi sono sempre ripreso. I motivi sono i sentimenti e la realtà: sono stato via per 12 anni e a livello di esperienze sono soddisfatto. Sento che adesso avrò più entusiasmo nell'affrontare nuove sfide"."Tutti gli allenatori ti segnano, ma io voglio ricordare soprattutto Frank Rijkaard. Mi ha dato la possibilità di scommettere su me stesso. Senza di lui la mia carriera non sarebbe stata possibile"."Il gol annullato contro l'Inter di Mourinho nella semifinale di Champions League del 2010? Sono tornato a casa e non mi sono mai chiesto cosa sarebbe successo se fosse stato assegnato. Né l'ho fatto quando giocavo nello Stoke e mi sono infortunato gravemente al ginocchio in un momento splendido. Chissà, forse con quel gol la storia sarebbe stata diversa, ma non ci penso".