Bojinov a CM: 'Vlahovic a 15 anni mi disse: sarò come Ibra. Juve, che aspetti a chiamare Del Piero e Chiellini?'

, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a IlBianconero. Tra i temi affrontati, oltre all'ultima partita vinta dai bianconeri proprio contro i viola, la mancanza di una figura come Alessandro Del Piero in società.Non solo, Bojinov svela anche cosa gli disse un giovanissimo Dusanquando aveva. Di seguito l'intervista."Seconda vittoria consecutiva dopo la coppa italia, questa vittoria darà consapevolezza in più alla squadra visto che erano 8/9 partite che non vincevano. E' un dato positivo. La Juve deve tornare in Champions League. Vittoria contro una squadra molto forte, con Italiano che fa giocare molto bene le squadre, con concetti di gioco, automatismi ben chiari. Chiaro poi che la rosa della Juve è più forte, con un organico superiore"

"Partendo dal presupposto che quando sei nella Juve, sia da giocatore che da allenatore, l'unico obiettivo è avere il risultato, vincere trofei ed essere competitivi. Sicuramente se dobbiamo guardare il gioco, che la squadra non gira come tuti vogliono, in questo momento fa fatica la Juve, soprattutto dal punto di vista del possesso."