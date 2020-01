La definizione dei vent'anni è sempre, solo, pura nostalgia. Valeri Bojinov però ha più diritto di tutti a rimpiangere la spensieratezza e la forza di un tempo: lui, a vent'anni, varcava la soglia del centro sportivo di Vinovo. Era il 2006, un anno turbolento, un'estate particolare.E il suo nove fu quel talentuosissimo bulgaro pescato da Corvino qualche anno prima. E che oggi, a 33 anni, ha ancora una voglia matta di fare la differenza.Ero in Bulgaria. Sei mesi prima potevo andare all'Inter, c'era la possibilità che i nerazzurri mi prendessero. Corvino mi chiama, neanche era iniziato il ritiro. Mi fa: 'Ci andresti alla Juve?'. Gli dico: 'Come no! Subito...'.