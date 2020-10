Accostato alla Roma come possibile nuovo ds, Jonas Boldt, attuale dirigente dell'Amburgo, è intervenuto a Sky Sport DE: "Imparare l'italiano? Al momento non vedo motivi per falro. Ho un contratto con l'Amburgo, ho deciso di iniziare un percorso con loro e voglio costruire qualcosa. La mia opinione non è cambiata".