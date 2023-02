Stefan Posch, grazie ad un'intervista sul Corriere dello Sport, ha rivelato i dettagli riguardanti il suo arrivo nel campionato italiano: "In estate si erano create alcune condizioni. Negli ultimi giorni si è presentata l’opportunità del Bologna. Sartori e Di Vaio hanno portato avanti la trattativa. Ho pensato che fosse il momento giusto di venire in Italia, fare un’esperienza in A".



Su Arnautovic: "Prima di venire qui l’avevo sentito, mi aveva detto: vieni, ti troverai bene. L’ho ascoltato".



Sulla possibilità di arrivare in Europa: "Penso di sì. C’è davvero tanta qualità nel Bologna. Se ognuno dentro la squadra gioca al massimo, al top delle sue possibilità, l’anno prossimo possiamo giocare a livello internazionale. Ma penso anche che sia presto per parlarne. Mancano ancora diciassette partite. Ci sono tanti punti in palio. E’ una strada difficile, ma abbiamo le qualità per riuscirci".



Sull'allenatore più importante della sua carriera: "Nagelsmann. Mi ha insegnato tanto. Mi ha voluto in Germania, mi ha fatto giocare in prima squadra. Ho imparato tanto da lui, gli sono riconoscente".