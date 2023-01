Il Bologna e lo Spezia aprono la prima giornata di ritorno del campionato 2022-23: divise in classifica da 5 punti, entrambe le squadre devono rinunciare per infortunio ai loro punti di riferimento i attacco, Arnautovic da una parte e Nzola dall'altra. Motta schiera Zirkzee, recuperato e già impiegato nel turno precedente contro la Cremonese, mentre Gotti si affida al duo leggero con Kovalenko e Gyasi. Out anche, nei liguri, Bastoni e Zurkowski, mentre Medel non ce la fa ad essere nelle fila rossoblu e viene sostituito da Moro anziché Dominguez..



LE STATISTICHE



Il Bologna è imbattuto in cinque sfide di Serie A contro lo Spezia (3V, 2N), segnando 11 gol contro i liguri (2.2 di media a match). Nonostante lo Spezia abbia segnato esattamente un gol in ciascuna delle due trasferte contro il Bologna in Serie A, ha perso in entrambe le gare al Dall’Ara (4-1 il 18 aprile 2021 e 2-1 il 21 febbraio 2022).



Emmanuel Gyasi (11) è a una sola rete di distanza dal raggiungere Kwadwo Asamoah (12) come quarto miglior marcatore ghanese nella storia della Serie A