Il giudice sportivo del campionato primavera ha comminato una squalifica di 3 giornate a Tommaso Ebone, attaccante classe 2005 del Bologna che era stato espluso con rosso diretto nei minuti finali della sfida persa per 3-0 contro la Fiorentina. Il giocatore, in uno scontro di gioco, da terra ha colpito nella foga il difensore viola in possesso della sfera, ma per l'arbitro il doppio intervento è stato diretto e volontario al punto da convincere il giudice ad usare la mano pesante.



SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

EBONE Tommaso (Bologna): per avere, al 49° del secondo tempo, calpestato con forza, all'altezza della gamba e della spalla, un calciatore avversario disteso a terra.