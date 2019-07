Seconda uscita stagionale per il Bologna, che dopo la vittoria sullo Sciliar batte anche la Virtus Bolzano. In una sfida composta da quattro tempi da 30', i rossoblù vanno in gol con Dzemaili (35'), Sansone (40'), Mbaye (45'), Destro (50' e 60'), Falletti (71'), Bani (97' e 117'), Svanberg (121').