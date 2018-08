Diego Tavano, agente di Sebastian De Maio, difensore del Bologna, parla a RMC Sport del futuro del suo assistito: "Danilo al Bologna e De Maio via? Io penso che il Bologna stia allestendo una squadra competitiva e probabilmente pensavano ci fosse bisogno di un altro difensore. Si preoccuperanno anche gli altri difensori. E' un giocatore che ovunque è stato ha sempre fatto bene. Io non mi preoccupo, poi è chiaro che se dovesse cambiare qualche progetto mi muoverei, ma per ora non è così. Le voci in giro, sono tutte infondate"