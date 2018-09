Il Bologna torna al lavoro in vista della sfida di domenica pomeriggio e che vedrà gli uomini di Filippo Inzaghi affrontare il Bologna. Attraverso il sito ufficiale del club arriva il report dell'ultima allenamento con Rodrigo Palacio che continua a lavorare a parte.



Questo pomeriggio è proseguita la preparazione della squadra alla trasferta del Ferraris, con una serie di esercitazioni tattiche e una partitella conclusiva. Sono rientrati in gruppo Erick Pulgar e Mattias Svanberg, reduci dagli impegni con le Nazionali. Rodrigo Palacio ha continuato il lavoro differenziato, terapie per Nehuen Paz e Godfred Donsah.