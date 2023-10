Ilha approvato il bilancio al 30 giugno 2023, con un rosso di 16 milioni di euro ma i ricavi cresciuti fino a: il comunicato del club rossoblù.- L’Assemblea degli Azionisti di Bologna F.C. 1909 SpA, riunitasi oggi, ha approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2023 e rinnovato gli Organi Sociali.Il risultato annuale, pur facendo rilevare una perdita di 16,3 milioni di euro, è in deciso miglioramento rispetto all’esercizio precedente, grazie ad una significativa crescita dei ricavi.La perdita, già coperta dall’azionista con i versamenti in conto capitale effettuati nel corso dell’esercizio per circa 19 milioni di euro, rappresenta un ulteriore investimento nella crescita tecnica della squadra e nella conseguente valorizzazione del brand societario.Per la prima volta dopo tre anni caratterizzati dalla pandemia è stata permessa l’apertura completa degli stadi, consentendo così la crescita dei ricavi da biglietteria e hospitality. Effetti positivi della ripresa dei fatturati nell’industria si sono avvertiti anche nei valori di mercato, tornati ai volumi pre-pandemia.I ricavi operativi, al netto delle plusvalenze da trasferimenti di calciatori, ammontano a 82,8 milioni rispetto a 65,2 milioni di euro dell’esercizio precedente.I ricavi commerciali, circa 17,9 milioni di euro, si incrementano di 5 milioni. Le plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori sono invece superiori all’anno precedente di circa 19,3 milioni di euro passando da 15,2 a 34,5 milioni. Il costo del lavoro risulta invariato a circa 69 milioni di euro, mentre risultano sostanzialmente in linea rispetto all’esercizio precedente gli altri costi operativi.Il margine operativo lordo è positivo per 18,4 milioni di euro; il margine operativo netto, dopo aver registrato gli ammortamenti di competenza, è negativo per 13,5 milioni di euro. La perdita netta risulta così pari a 16,3 milioni contro 46,7 milioni di euro dell’esercizio 2021-22.I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori ammontano a 54,7 milioni di euro, dopo aver rilevato ammortamenti e svalutazioni per 34,1 milioni di euro.Il patrimonio netto societario risulta pari a 11,8 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta è negativa per 12,8 milioni di euro.L’Assemblea dei Soci ha deliberato la copertura della perdita attraverso l’utilizzo delle riserve.È stato poi sottoposto all’Assemblea dei Soci il bilancio consolidato, comprensivo dei dati delle controllate BFC Real Estate Srl e Bologna Stadio SpA; tale bilancio presenta ugualmente una perdita di 16,3 milioni di euro ed un patrimonio netto di 11,7 milioni di euro.L’Assemblea dei Soci ha poi deliberato il rinnovo degli Organi Sociali. I Consiglieri saranno Joey Saputo, Presidente, Claudio Fenucci, Amministratore Delegato, Joe Marsilii ed Anthony Rizza, mentre il Collegio Sindacale sarà formato dal Presidente Francesco Catenacci e dai Sindaci Renato Santini e Massimo Tamburini.