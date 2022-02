. Sembrava il giocatore perfetto per qualità fisiche e tecniche ad aprire spazi per i fantasisti alle sue spalle e concretizzare il gioco offensivo degli emiliani. Nella realtà,. Resta comunque un giocatore centrale negli schemi e nella manovra del Bologna e la sua assenza nelle poche partite che ha saltato, si è percepita. Mihajlovic lo ha difeso anche dopo l'ultima partita contro l'Empoli: “Ha fatto la sua miglior partita da quando è qua, potevamo sfruttarlo meglio e stargli più vicino”.- Non è mai stato uno da 15 gol a campionato. Con lo Stoke City 26 reti in 145 presenze, in Germania 16 in 84 partite. Numeri confermati parzialmente anche quest’anno in Serie A, in una squadra in cui è lui il riferimento principale. Fino a qui, 6 centri in 20 gare e un solo assist.. L’austriaco infatti da ormai diversi mesi sta convivendo con problemi muscolari che si porta dietro da tempo. Arnautovic è spesso sceso in campo nonostante non fosse al meglio, segno che almeno mentalmente il giocatore si è ben calato nella sua nuova avventura in Italia.– Come fossero una cosa sola: Arnautovic e il Bologna, il Bologna e Arnautovic. Non sembra poter esserci un bel Bologna senza l'attaccante in forma e viceversa. I numeri confermano tutto ciò.. La classifica non è ancora preoccupante, ma se tutti si aspettavano di vedere il Bologna lottare per la parte sinistra, forse, dovranno aspettare almeno il prossimo anno. La speranza per Mihajlovic è che il rientro di Barrow dalla Coppa d’Africa possa riaccendere il Bologna, magari ritrovando anche il miglior Arnautovic.