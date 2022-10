Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo contro il Lecce: "È un giorno speciale perché abbiamo perso troppi punti in queste partite. Il pubblico aveva bisogno di questi tre punti".



IL GOL - "Io cerco di mettere il mio meglio in campo per cercare di portare gol ma oggi è stata una performance di gruppo".



SQUADRA - "Dal primo giorno lo stiamo seguendo perché ha tantissimo da insegnarci. Da oggi in avanti possiamo aggregare punti in classifica".



CAPOCANNONIERE - "Non rappresenta nulla per me. Quello che conta è la squadra".