il Lecce non lo infastidisce troppo, rimane a guardare per larghi tratti di gara.adattato al ruolo di terzino non delude le aspettative, rendendosi spesso padrone della fascia.Motta decide di dargli continuità e lui risponde presente, fa quello che gli chiede giocando bene la palla.(dal 28’ stsostituisce il compagno uscito per infortunio).la coppia con Bonifazi sembra funzionare, la porta rimane inviolata e nonostante qualche difficoltà il merito è anche suo.(dal 20’ stentra con la stessa determinazione dei compagni).corre molto sulla fascia senza timore, le incursioni avversarie infatti lo spaventano davvero poco.dà il suo contributo in entrambe le fasi, quando c’è da impostare si abbassa in mezzo ai due difensori andando a formare un’inedita difesa a tre.l’atteggiamento è quello giusto, tanto da trovare il primo gol con la maglia del Bologna.(dal 41’ st).inizialmente si limita al compitino poi cresce di intensità e si procura il rigore che porta poi al gol segnato da Arnautovic.la sua nuova posizione lo aiuta a tirare fuori il meglio di sé, peccato per qualche imprecisione.qualche ingenuità ma non tale da macchiarne la prestazione, sa quello che deve fare e dà una mano ai compagni davanti tanto da fornire l’assist per la rete di Ferguson.(dal 20’ stpermette al compagno di rifiatare).determinante ed incisivo, segna su rigore il primo gol rossoblù. Imprescindibile.vince finalmente la sua prima partita in campionato da allenatore del Bologna, dando continuità alla vittoria contro il Cagliari in Coppa Italia. Bene così.