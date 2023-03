Brutte notizie per il Bologna, Marko Arnautovic ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale austriaca per l'infortunio subito nell'ultima giornata di campionato contro la Salernitana che l'aveva costretto a uscire: l'attaccante ha rimediato una lesione al muscolo estensore delle dita del piede destro che lo terrà fuori dalle due gare di qualificazione all'Europeo dell'Austria contro Azerbaijan ed Estonia.



Nel pareggio di Salerno l'attaccante austriaco era entrato poco dopo la mezz'ora al posto di Barrow, ma ha dovuto abbandonare il campo dopo appena un quarto d'ora ed è stato sostituito da Sansone. Arnautovic tornerà quindi a Bologna per recuperare dal problema muscolare, con Thiago Motta che spera di averlo a disposizione dopo la sosta alla ripresa del campionato.