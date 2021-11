Musa Barrow, attaccante del Bologna, parla al Corriere dello Sport dell'arrivo di Arnautovic nell'ultimo mercato estivo: "Il suo arrivo è stato per me e per tutto il Bologna una benedizione caduta dal cielo. Ora sono ancora più convinto di prima di poter arrivare in doppia cifra come gol segnati, e se non accadesse vorrebbe dire che ho sbagliato qualcosa, perché ho le possibilità e i mezzi per riuscirci".