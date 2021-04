Riccardo Bigon, ds del Bologna, parla ai microfoni di DAZN prima del match con lo Spezia: "Restare fuori per tutta la stagione dai pericoli della zona retrocessione è già un buon risultato, ci ha permesso di lavorare in tranquillità con determinate modalità e strategie. Chiaro che dipende molto da oggi e dalle ultime per poter dare un'impronta di un certo tipo".