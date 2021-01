A pochi minuti dalla sfida contro il Milan, il ds del Bologna Riccardo Bigon ha parlato di mercato, e non solo, a Sky Sport: "L'obiettivo a gennaio era sistemare la difesa e l'abbiamo fatto subito, poi c'è stato lo scambio Calabresi-Faragò per dare più energia a una zona di campo che non stava funzionando. Un attaccante? Cerchiamo qualcosa per cui valga la pena, se troviamo una soluzione che ha senso la faremo tenendo fede alla fiducia che abbiamo nei giovani, altrimenti continueremo così. Crediamo in questo gruppo e vogliamo dargli continuità. I giocatori stanno crescendo, dovremo essere bravi nella seconda parte di stagione a prenderci quello che ci è mancato".



IBRAHIMOVIC - "Non siamo mai stati vicini a Zlatan, è un grande amico di Mihajlovic e si sono sentiti quando aveva deciso di rientrare in Europa e avrebbe preso in considerazione eventuali opportunità. Quando poi è arrivato il Milan ha scelto i rossoneri e i fatti gli hanno dato ragione. Ma al di là di qualche contatto con Mihajlovic non c'è stato altro, ci ha subito detto che aveva già scelto il Milan".



IN CAMPO - "Sulla carta quella con i rossoneri è una sfida complicata, ma abbiamo fiducia in noi stessi. La formazione è stata scelta per fare una gara aggressiva convinti di poter mettere in difficoltà gli avversari. Anche contro la Juventus abbiamo creato, ora dobbiamo essere concreti".