Kevin Bonifazi, nuovo centrale del Bologna, parla ai Sky Sport dei suoi primi giorni in rossoblù: “L’umore del mister dipende dal padel, quindi se perde oggi sarà un allenamento tosto. L’ho conosciuto al Torino quando ero un ragazzo molto giovane e forse ho un po' sofferto il suo grande carisma e non capivo gli aspetti positivi. Poi ora sa trasmettere meglio le sue idee e carattere, siamo cresciuti entrambi. Spero di poter dare un contributo di gol in questa piazza, ne ho sempre segnati un paio tranne lo scorso anno quando a Udine non abbiamo trovato la giusta alchimia fra cross e colpi di testa. Mi è mancata la gioia del gol. Qui ho visto giocatori di grande qualità come Vignato, Orosolini e ovviamente Soriano. Van Hoojdonk ha grande voglia, è determinato e smaliziato, mi piace Credo che ci siano tanti giocatori forti qui e in attacco penso che con un po' più di cattiveria e attenzione potrebbero arrivare tanti gol. Se poi arrivasse Arnautovic porterebbe un po' di sana ignoranza che non farebbe male, è un giocatore di personalità che mi piacerebbe avere in squadra, ma se non dovesse arrivare credo ci sarà chi può fare quel ruolo al meglio”.