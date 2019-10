| È TORNATO!



Mister Mihajlovic ha diretto l'allenamento a giorni da #JuventusBologna #WeAreOne pic.twitter.com/a4qjel0MTO — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) October 17, 2019

Buone notizie in casa Bologna:, infatti, ha diretto l'allenamento pomeridiano in vista della sfida contro la Juve. A Torino, per la gara di sabato, andrà con una macchina privata, prima di aggregarsi al ritiro.