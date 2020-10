Bologna-Cagliari: 3-2 (primo tempo 1-1).



Marcatori: 15’ pt Joao Pedro (C), 45’ pt Barrow (B), 2’ st Simeone (C), 7’ st Soriano (B), 11’ st Barrow (B).



Assist: 15’ pt Sottil (C), 45’ pt Soriano (B), 2’ s.t. Zappa (C), 7’ st Orsolini (B), 11’ st Svanberg (B).



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Svanberg (38’ st Dominguez), Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow (44’ st Vignato); Palacio (37’ st Denswil). All. Mihajlovic.



Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa (25’ st Faragò), Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin (41’ st Cerri), Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil (18’ st Ounas); Simeone (25’ st Pavoletti). All. Di Francesco.



Arbitro: Fabbri di Ravenna.



Ammoniti: 21’ pt Lykogiannis (C), 35’ pt Joao Pedro (C), 37’ pt Danilo (B), 40’ pt Cragno (C), 20’ st De Silvestri (B), 23’ st Schouten (B).