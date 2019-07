A Bologna scoppia un caso Skov Olsen. Ieri pomeriggio il quotatissimo baby danese ha ultimato la seconda parte delle visite mediche, ma anziché firmare si è preso qualche giorno di attesa. Ansia? Mistero? Una lieve frenata, in attesa di risposta. Nel Bologna - che ha pieno accordo col Nordsjaelland, 6 milioni più bonus - mostrano ottimismo e la certezza che non ci siano intromissioni di altri grossi club. Qualcuno, allora, ipotizza che l’entourage del giocatore stia pensando se andare a scadenza di contratto (giugno 2020) e poi vedere se si apriranno altri scenari. Andreas è stato due giorni a Bologna visitando città e strutture: per oggi era previsto il suo primo allenamento e invece (al di là del riposo post-EuroU21) Sinisa dovrà attendere ancora.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, oggi l’ad Fenucci e il ds Bigon partiranno per Montreal a casa-Saputo per relazionare il fatto e il da farsi anche assieme ai piccoli azionisti: domani maxi conference-call con anche Sabatini e Di Vaio, in attesa di concretezze per Pulgar (Siviglia in pole position) e Santander (Jiangsu Suning), considerando che Mihajlovic ha sentito e sentirà il patron canadese in forma privata.