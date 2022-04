Ripresa degli allenamenti oggi per il Bologna a Casteldebole. Dopo la giornata libera di ieri, la squadra è scesa in campo questa mattina in vista del posticipo di lunedì sera a San Siro contro il Milan. Il tecnico Sinisa Mihajlovic, ricoverato all'ospedale Sant'Orsola, ha parlato ai calciatori con una conference call in sala video.