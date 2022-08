Bologna-Cosenza 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 65' Sansone (B).



Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri (82' Cambiaso), Dominguez (71' Aebischer), Schouten, Lykogiannis; Soriano (82' Vignato); Sansone (71' Barrow), Arnautovic. All. Mihajlovic.



Cosenza (4-3-3): Matosevic; Rispoli (66' Martino), Rigione, Vaisanen, Panico; Florenzi, Voca, Vallocchia (78' Zilli); Brignola (84' Prestianni), Larrivey (66' Butic), D'Urso (78' Venturi). All. Dionigi.



Arbitro: G. Camplone.



Ammoniti: 9' Schouten (B), 36' Panico (C), 61' Arnautovic (B), 87' Venturi (C).