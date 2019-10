Bologna in campo verso la gara con la Sampdoria. Questo il report ufficiale del club: "Allenamento sotto la pioggia questo pomeriggio a Casteldebole a tre giorni da Bologna-Sampdoria: riscaldamento atletico poi lavoro tattico per i rossoblù di Mihajlovic. Terapie per Takehiro Tomiyasu, Gary Medel e Mattia Destro, seduta differenziata per Mitchell Dijks".