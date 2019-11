Non sarà in panchina Sinisa ​Mihajlović a guidare i suoi ragazzi contro il Parma, ma la sua visita al campo d'allenamento del Bologna ha dato carica all'ambiente. Al Dall'Ara domani ci saranno i collaboratori De Leo e ​Tanjga che hanno risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.



FORZA SINISA - "Aver rivisto Sinisa deve essere uno stimolo importante per noi: ci ha ribadito quali sono i nostri obiettivi e quello che dobbiamo mettere in campo. Quello che più conta è che il suo percorso di recupero e di lotta alla malattia proceda per il meglio".



IDENTITA' E RISULTATI - "Arriviamo da 3 sconfitte consecutive ma non per questo dobbiamo mettere in discussione la nostra identità. Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare su alcune dinamiche che non ci sono piaciute e che hanno portato ai gol degli avversari".



BOLLETTINO MEDICO - "Dijks ha ripreso ad allenarsi un paio di giorni fa: siamo fiduciosi. Per Soriano non abbiamo notizie in questo senso, il dottore ci ha detto che farà un'ulteriore visita".



SOLO PALACIO - "Non possiamo fare troppi calcoli e dobbiamo chiedere ai nostri ragazzi uno sforzo in questo momento di difficoltà. Destro si sta allenando e Santander speriamo torni presto. Difficilmente Skov Olsen potrebbe fare la punta classica ma ha comunque la possibilità di esprimersi al meglio".