Emilio De Leo, vice allenatore del Bologna, ha parlato al sito ufficiale del club felsineo al termine della partita pareggiata 2-2 contro la Lazio: "Meritiamo molto di più dei 2 punti raccolti nelle ultime 4 partite. Oggi, al cospetto di una squadra di qualità e forte fisicamente, abbiamo ribattuto con coraggio e siamo andati a prenderli alti, tenendo in mano la gara per lunghi tratti e dimostrando un passo avanti per personalità e sul piano della prestazione. Siamo generosi, rischiamo qualcosa nel finale perché vogliamo a tutti i costi andare a prenderci la vittoria. Avere oggi il mister con noi è stato bellissimo, sapete bene quanto ascendente abbia su questo gruppo”.