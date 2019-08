Il Bologna si prepara al debutto in campionato contro il Verona, con un pensiero rivolto a Sinisa Mihajlovic: "Il mister è sempre presente - spiega in conferenza stampa il vice Emilio De Leo - lo sentiamo prima e dopo le partite e segue live tutti gli allenamenti dando il suo parere. Ai giocatori dice di avere sempre l'approccio giusto, per vincere è fondamentale l'atteggiamento". La squadra vuole ripartire da quanto di positivo fatto nell'ultima parte della scorsa stagione: "Dobbiamo far diventare normale il grande finale fatto l'anno scorso. A Pisa abbiamo avuto un buon approccio alla partita, ma dobbiamo tenere il ritmo alto per tutti i novanta minuti".



VERSO IL CAMPO - Sull'avversario di domani: "Non possiamo sottovalutarlo. Non vogliamo fare tabelle, ma bisogna sempre mantenere alta la guardia. Abbiamo una rosa ampia e la possibilità di cambiare la struttura del reparto offensivo: non è una cosa da sottovalutare. Dzemaili è recuperto ed è a disposizione. Ci sarà anche Schouten, ma per vederlo in campo serviranno altri allenamenti".