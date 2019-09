Emilio De Leo, assistente di Sinisa Mihajlovic al Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: "Dopo il ko con la Roma qualche scoria notturna l'abbiamo avuta. Ma dobbiamo ripartire dalle cose buone ed è una fortuna giocare immediatamente. Formazione? Dijks non lo avremo per un po', Danilo contiamo di averlo domenica. Per il resto non starei a soffermarmi sul fatto che loro abbiano avuto qualche ora in più per riposare. E sulla formazione: penseremo a mettere in campo l'11 migliore, senza calcoli di turnover. Krejci per Dijks? Mbaye lo vediamo positivamente, l'anno scorso ha dimostrato di essere un calciatore molto affidabile e anche quest'anno si è messo a disposizione. Abbiamo due opzioni e valuteremo quale sia quella migliore".



SU SKOV OLSEN - "Lui sta lavorando molto bene. Oltre ad aver rotto il ghiaccio a Brescia, sta entrando in pieno in quella che è la nostra realtà. Lo abbiamo a disposizione e nelle prossime gare sarà schierato".