Il vice allenatore di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo ha presentato in conferenza stampa la partita che domani vedrà il Bologna affrontare in trasferta il Sassuolo: "Faccio una parentesi per abbracciare la famiglia di Gianfranco Civolani".



PAURA - "Paura in classifica in caso di sconfitta? No, non credo. Sono due squadre che avrebbero dovuto raccogliere qualcosa in più e che sono molto ben organizzate. Il Sassuolo sta facendo un buon calcio e ha bisogno di qualche punto in più ma comunque sta andando avanti con molta coerenza. Come stiamo facendo noi, del resto",



DIFESA - "Tra di noi ci siamo detti che i dettagli servono per fare la differenza e ci stiamo concentrando su quello che ci sta mancando, sia dal punto di vista tattico e caratteriale. Però se riusciamo a giocarcela fino all'ultimo episodio vuol dire che questa squadra ha dei valori. Io non ci sto a dire che abbiamo dei limiti tecnici: abbiamo mostrato delle qualità che ci hanno permesso di mettere in difficoltà le grandi. Poi ovviamente dobbiamo fare tutti qualcosa in più, calarci meglio nei momenti della gara con maturità".



SORIANO - "Soriano ha una contusione rimediata a Cagliari, valuteremo oggi dopo la rifinitura (Non è stato convocato ndr.). Per quanto riguarda i rigori, noi abbiamo molti giocatori che si allenano e durante la gara decidono in autonomia chi se la sente di tirarlo".



ORSOLINI - "I calciatori di maggior talento sono quelli che soffrono di più quando le prestazioni della squadra non sono continui. Riccardo non si sta tirando indietro negli allenamenti. Non c'è un solo aspetto che va migliorato, ci sono situazioni tecniche e tattiche su cui sta lavorando. Se c'è tanta aspettativa è perché lui se l'è meritata. La cosa fondamentale è riprendere continuità nelle prestazioni".