Stefano Denswil, difensore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediata vigilia della sfida con il Milan: "Non è solo dalla difesa che si deve iniziare a difendere. E' vero che prendiamo troppi gol ma è molto per colpa nostra. Siamo una squadra e alle volte la difesa comincia davanti perchè se fai un buon pressing diventa più facile per noi però è vero che subiamo molti gol".