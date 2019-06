Come riporta Il Corriere dello Sport, il futuro di Mattia Destro potrebbe essere lontano da Bologna. L’attaccante, classe 1991, ha il contratto in scadenza al 30 giungo 2020 e, non essendo al centro del progetto tecnico di mister Mihajlovic, potrebbe cercare fortuna altrove. Per il momento, sul giocatore si sono mosse Udinese, Parma e Genoa, società già rifiutate in passato dall’attaccante ma, l’aria di rinnovamento che si respira a Casteldebole, potrebbe portarlo a cambiare idea.