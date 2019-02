Ripresi nel pomeriggio di oggi gli allenamenti verso Bologna-Juve: a Casteldebole la squadra ha svolto una prima fase di lavoro atletico, quindi una seduta tecnico-tattica ad alta intensità. Sono rientrati in gruppo Lyanco e Giancarlo Gonzalez, i quali si sono allenati regolarmente con i compagni. Differenziato per Rodrigo, terapie per Federico Mattiello e Mattia Destro.