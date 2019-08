Il Bologna cerca un centrocampista sul mercato. Nicolas Dominguez è il preferito di Walter Sabatini, ma la trattativa per il 21enne argentino del Velez è difficile da sbloccare. Così secondo la Gazzetta dello Sport, il Bologna potrebbe rivolgere il suo sguardo anche altrove. Hendrix del PSV Eindhoven resta un’alternativa, ma anche in questo caso la trattativa è rimasta forse in stand-by troppo tempo.