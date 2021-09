Il Bologna batte 1-0 l'Hellas Verona, dopo il successo Nicolas Dominguez commenta in tv: "E' molto importante per il tipo di partita che abbiamo fatto. Loro sono una squadra forte e molto fisica, giocano uomo contro uomo per tutto il campo: abbiamo giocato bene difensivamente e nella ripresa abbiamo giocato di più. Cosa è cambiato? Dopo la sconfitta in Coppa Italia abbiamo parlato e abbiamo capito che dovevamo dare di più in fase di non possesso, lo abbiamo mostrato a Bergamo e oggi e dobbiamo continuare così. Io migliorato? Credo lo sia tutta la squadra. Abbiamo parlato e dato di più, dietro di me ho giocatori che mi danno tanta comunicazione. Salto mentale? Abbiamo due-tre stagioni in Serie A e ti fanno crescere. A​rnautovic? Da quando è arrivato Marko, come gli altri, hanno portato fiducia nella squadra. La sconfitta contro la Ternana ci ha fatto capire che dovevamo fare tutti di più. Abbiamo fatto sette punti su nove disponibili pareggiando in casa dell'Atalanta. Ora testa all'Inter"