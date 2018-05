Al termine della gara persa al Friuli, Roberto Donadoni ha così parlato in conferenza stampa: "Oggi noi troppo timorosi, preoccupati di subire. La sconfitta è motivo di rammarico e rabbia, c'erano le premesse per affrontarla meglio, ma abbiamo fatto fatica. Dobbiamo mettere tutto alle spalle. Abbiamo raggiunto i 39 punti settimane fa, ma non dovevamo accontentarci. Tirare in porta è importante, ma devi arrivare meglio in area, cercando anche le palle sui piedi. Qualche pericolo lo abbiamo creato, ma bisogna farlo dall'inizio, non farsi bloccare dall'inizio. Questo è il dispiacere più grande".



Perchè i giocatori avevano timore, con la salvezza acquisita da tempo? "E' tensione eccessiva, non paura. Volevamo fare risultati e ci siamo preoccupati troppo, ci ha condizionato. Siamo stati poco lucidi nel conquistare la seconda palla".



Come approccia il prossimo incontro con la società? "Avremo modo di fare le considerazioni con calma. Sappiamo quello che si dovrebbe fare e che si può fare. Valuteremo assieme quello che sarà più giusto fare. Vediamo, ad oggi è così. Il presidente arriverà mercoledì e avremo tempo di fare le nostre considerazioni".



Che valutazione dai alla stagione del Bologna? "Ci sono i numeri. Abbiamo fatto 39 punti, ma si poteva e si doveva avere qualche punto in più. Potevamo fare risultati migliori, troppe partite ci sono sfuggite per poco".