Marcello Falzerano, centrocampista del Venezia, autore, in stagione, di 4 gol e 10 assist, diventando uno dei punti fermi di Filippo Inzaghi, è molto ricercato sul mercato. Come appreso da Calciomercato.com, in particolare sono due i club che stanno insistendo per il classe '91: il Benevento e il Bologna, dove ritroverebbe subito SuperPippo in panchina.